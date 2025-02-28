Зеленский провел разговор с Макроном и позвонил генсеку НАТО, – FT

После напряженной встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции. После разговора с Эммануалем Макроном он созвонился с генеральным секретарем НАТО.

Такую информацию обнародовал Кристофер Миллер, корреспондент Financial Times, сообщает 24 Канал. Он ссылается на источник, близкий президенту Украины.

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Детали обоих разговоров пока не разглашались.

Напомним, ранее Макрон прокомментировал спор в Белом Доме. "Нужно уважать борющихся", – лаконично выразился он во время поездки в Португалию. А также подчеркнул: не следует забывать, что есть "агрессор и жертва".

"Макрон ранее заявил, что, по его мнению, несколько крупных стран были правы, когда помогали Украине и налагали санкции против России три года назад, и продолжают это делать", – говорится в Financial Times.

Примечательно, что ранее французские СМИ сообщали, что администрация Трампа вообще хотела отменить визит Зеленского в США. Впрочем, Макрон вроде бы убедил американского лидера все-таки встретиться с украинским.