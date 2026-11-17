Ночью 17 ноября российские войска провели атаку баллистическими ракетами по мостам в Киеве и повредили энергетические сети в трех регионах. Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание и заявил о подготовке срочных решений по защите объектов.

О подробностях атаки глава государства рассказал в своем телеграм-канале.

Что известно об обстреле

Президент сообщил, что в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях в настоящее время ведутся масштабные аварийно-восстановительные работы с участием энергетиков и спасателей ГСЧС Украины.

В результате российских ударов по энергосети в этих регионах произошли значительные отключения света, поэтому власти согласовали сроки восстановления графиков и первоочередное подключение критически важной инфраструктуры.

Отдельное внимание во время селектора уделили ситуации с транспортным сообщением со столицей. Этой ночью россияне нанесли 4 баллистических ракеты по Южному мосту и 3 – по Северному. Специалисты уже определили силы, средства и точные сроки их восстановления.

Напомним, что тем временем в Киеве из-за перекрытых мостовпроизошел коллапс. А за такси приходится платить более 1300 гривен.

К сожалению, в результате российской атаки в Оболонском районе столицыпогибли два человека, еще один человек получил ранения. Спасатели извлекли пострадавшего живым из-под завалов разрушенного нежилого здания.