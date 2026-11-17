Про деталі атаки глава держави розповів у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про обстріл

Президент розповів, що на Дніпропетровщині, Харківщині та в Запорізькій області зараз тривають масштабні аварійно-відновлювальні роботи за участі енергетиків і рятувальників ДСНС України.

Унаслідок російських ударів по енергомережі у цих регіонах виникли значні відключення світла, тому влада узгодила терміни відновлення графіків і першочергове заживлення критичної інфраструктури.

Окрему увагу під час селектора приділили ситуації зі столичним сполученням. Цієї ночі росіяни спрямували 4 балістичні ракети по Південному мосту та 3 по Північному. Фахівці вже визначили сили, засоби та точний термін для їхнього відновлення.

Нагадаємо, що тим часом у Києві через перекриті мости стався колапс. А за таксі доводиться платити понад 1300 гривень.

На жаль, унаслідок російської атаки в Оболонському районі столиці загинули двоє людей, ще одна особа зазнала поранень. Рятувальники дістали потерпілого живим з-під завалів зруйнованої нежитлової будівлі.