"Наши предложения готовы": Зеленский сделал заявление перед встречей с посланниками Трампа

6 сентября Киев готовится впервые принять представителей США – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Украина уже подготовила свои предложения по завершению войны.

Накануне встречи с представителями президента США Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Об этом глава государства сообщил в телеграмм-канале.

Что сказал Зеленский перед встречей с посланниками Трампа?

Президент подчеркнул, что украинская сторона готова к разговору и рассчитывает на содержательный диалог. По его словам, все необходимые предложения по приближению мира уже подготовлены. В ходе совещания чиновники согласовали ключевые позиции, с которыми Украина выходит на переговорный трек.

Украина всегда есть и будет конструктивной. Мы заинтересованы в завершении войны. Мир нужен. Гарантии безопасности требуются. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично,

– сказал президент.

Зеленский провел совещание перед встречей с представителями США / Фото Офис президента

Ранее Зеленский сообщил, что план дипломатических мер в Киеве с участием американской команды уже утвержден. По его словам. Украина и Россия договорились воздержаться от воздушных ударов по столицам друг друга на время переговоров.

Напомним, что 5 сентября американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где встретились с Путиным. Переговоры продолжались три часа. По итогам встречи стороны заявили о "содержательном диалоге".

Впрочем, СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что никакого прогресса добиться не удалось. Позиция Путина по отношению к Украине остается непоколебимой.