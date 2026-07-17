17 июля президент Зеленский провел совещание с боевыми командирами. Были заслушаны важные доклады о ситуации на наиболее напряженных направлениях.

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале.

О чем Зеленский говорил с боевыми командирами?

Известно, что Зеленский пообщался с:

командующим Силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди,

командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко,

командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорем Оболенским,

заместителем командующего ДШВ ВСУ Андреем Ткачуком,

временным исполняющим обязанности командира 19-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Валерием Скредом.

Они доложили о ситуации на передовой, уничтожении российских сил и ключевых аспектах снабжения наших подразделений.

Украинская оборона остается активной, поставленные задачи по направлениям выполняются в полном объеме. Особое внимание уделили необходимости более масштабных поставок дронов, которые применяются на оперативной глубине,

– отметил Зеленский.

На совещании обсудили проблематику производства и поставок дронов на оптоволокне. Была отмечена результативность программы справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами.

Эта программа действует с декабря 2025 года и, как подчеркнул президент, будет продолжена.

Также Зеленский добавил, что особый опыт "Хартии" по привлечению иностранных добровольцев должен быть распространен и на другие подразделения. Обсудили, что для этого необходимо.

Он выразил благодарность командиру "Азова" за особое внимание к процессу обменов и судьбе пленных. Вскоре будут даны соответствующие поручения.

"Хочу сейчас отдельно отметить подразделения ДШВ за эффективность в реализации нашей активной обороны. И, конечно, благодарю СБС за меткость! Готовим специальный совещание с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств, которые нужны сейчас на фронте. Слава Украине!" – добавил Зеленский.

Напомним, что 17 июля президент также провел встречу с новым премьером Сергеем Корецким. Они обсудили, в частности, назначение министров и подготовку к зиме.