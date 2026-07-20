Зеленский провел совещание с командирами: какие вопросы обсуждались

Владимир Зеленский провел специальную Ставку Верховного Главнокомандующего 20 июля. Заседание состоялось после многодневных разговоров с командирами корпусов, выполняющих важнейшие боевые задания.

На встрече впервые напрямую собрали производителей вооружения, военных, правительственных чиновников и представителей силовых структур, чтобы обсудить не общие намерения, а конкретные потребности фронта. Об этом президент написал в своем телеграм-канале.

Какие вопросы поднимались на Штабе 20 июля?

Зеленский отметил, что такой разговор должен был дать более четкие ответы по поводу закупок, поставок и качества продукции. В центре внимания были и вопросы, которые непосредственно влияют на обеспечение подразделений на передовой.

В штабе приняли участие командующий ДШВ ВСУ, командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, "Хартии" и "Азова", а также представители цветущей молодежи нового украинского оборонного сектора.

Большинство вопросов носят сугубо практический характер – касаются реальных боевых потребностей, задержек в обеспечении, нерешенных вопросов в сфере закупок, необходимого дополнительного финансирования и контрактов на поставку: дроны всех типов и НРК, дальнобойные снаряды для артиллерии, которые нужны фактически на каждом направлении интенсивных боевых действий, прочее оборудование. Договорились, что будет запущен регулярный формат именно такого общения между корпусами, производителями и правительственными структурами при координации Министерства обороны и СНБО,

– поделился президент.

Кроме того, в ходе заседания Ставки обсудили конкретные показатели дефектов продукции, выявленные на этапе эксплуатации в боевых подразделениях.

"Важно, чтобы производители прислушивались к таким отзывам и оперативно исправляли то, что необходимо. На завтра назначил встречи еще с другими командирами корпусов: отзыв должен поступить от всей нашей корпусной системы Сил обороны Украины", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что продолжит определять, какие коррективы в стратегию обороны Украины следует внести и какие приоритеты в производстве и снабжении войск должны быть реализованы как можно быстрее.

Много вопросов касаемо ПВО и, соответственно, задач для системы МИД Украины и в целом нашей дипломатии,

– отметил президент.

Владимир Зеленский также сказал, что Украина должна войти в август максимально укрепленной и подготовиться к различным вариантам развития событий и поведения России осенью.

Напомним, ранее президент на фоне слухов об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского встретился с рядом командиров. В частности, с Михаилом Драпатым, Андреем Билецким, Владимиром Горбатюком, Игорем Оболенским, Денисом Прокопенко и другими офицерами.

В Генштабе ВСУ, в свою очередь, опровергли слухи об отставке Сырского. Там отметили, что генерал продолжает исполнять свои обязанности Главнокомандующего ВСУ.