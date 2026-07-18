Президент пообщался с командирами корпусов, которые ведут боевые действия на самых сложных участках фронта.

Почему Зеленский говорил с командирами корпусов?

Среди тех, кто выступил с докладами:

бригадный генерал Дмитрий Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ;

генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армейского корпуса;

бригадный генерал Алексей Майстренко, командир 11-го армейского корпуса;

бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;

бригадный генерал Святослав Заиц, командир 20-го армейского корпуса;

бригадный генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армейского корпуса.

В ходе беседы президент и военные обсудили ситуацию на Славянском, Покровском, Александровском, Харьковском и других направлениях.

По словам главы государства, командиры отметили эффективность программы справедливого распределения военнослужащих между боевыми бригадами, которая действует с декабря.

Особое внимание в ходе совещания уделили обеспечению армии оружием и техникой, проведению ротаций, защите украинской логистики и нанесению ударов по логистическим маршрутам российских войск.

Зеленский отметил, что Силам обороны требуется больше дальнобойной артиллерии и снарядов калибра 155 миллиметров.

Также участники совещания определили дополнительные потребности для нанесения ударов по целям в российском тылу и договорились работать с производителями над увеличением поставок необходимого вооружения.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость наращивания производства наземных роботизированных комплексов.

В ходе встречи также обсуждались намерения российских войск и дальнейшие действия украинской армии в рамках активной обороны.

Совещание президента с командирами / Фото: Офис президента

Напомним, что вчера, 17 июля, президент уже начал серию совещаний с боевыми командирами. Он пообщался с командующим СБС ВСУ Робертом Бровди, командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорем Оболенским, заместителем командующего ДШВ ВСУ Андреем Ткачуком, временным исполняющим обязанности командира 19-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Валерием Скредом.

Также президент встретился с командиром 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андреем Билецким.