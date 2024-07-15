Зеленский вызвал на совещание всех руководителей ОГА: о чем говорили

Президент Украины провел совещание с руководителями областных военных администраций. Они обсудили важные вопросы.

Владимир Зеленский рассказал детали совещания. По его словам, ключевыми темами были оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность.

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Поговорили о сотрудничестве

Кроме этого, президент отметил, что обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Он убежден, что вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации и обеспечения укрытий.

Спасибо всем, кто работает ради Украины и наших людей!

– написал украинский лидер.

Больше деталей относительно совещания с руководителями ОВА нет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что есть решение о новых Patriot для Украины, а также десятков других систем ПВО. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают нашей стране противостоять российской агрессии.

Об этом президент Украины сообщил, подводя итоги визита в США.