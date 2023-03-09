Зеленский провел срочное совещание из-за массированного обстрела Украины
Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по массированной ракетной атаке Украины 9 марта. Российский враг нанес значительные повреждения во многих областях.
На совещании присутствовали СБУ, Генштаб, украинская разведка и другие важные личности. Напомним, что враг совершил 81 пуск ракет по нашему государству.
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Зеленский провел срочное совещание
Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом. Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ и соответствующие представители правительства,
– рассказал украинский президент.
По словам Зеленского, сегодняшним обстрелом враг атаковал:
- Днепропетровскую,
- Житомирскую,
- Кировоградскую,
- Харьковскую,
- Сумскую,
- Винницкую,
- Львовскую,
- Ивано-Франковскую,
- Одесскую,
- Запорожскую области,
- город Киев.
Наш лидер подчеркнул, что в Украине необходимо обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях.
"Благодарю наши силы ПВО за весомую работу, за защиту наших людей! Несмотря на тысячи российских атак, мы все вместе обеспечим несгибаемость Украины. Работаем. Победим!" – добавил Зеленский.
Последствия прилетов в Украине / фото с телеграм-канала Владимира Зеленского
Массированный обстрел Украины 9 марта
- Валерий Залужный рассказал, что Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.
- В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
- В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
- Также враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Один человек погиб, два – пострадали.
- В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне. Число погибших возросло до пяти.
- Кстати, ночная атака по Украине не вывела из строя энергосистему, рассказали в Укрэнерго. В настоящее время есть повреждения тепловых станций и подстанций, а в нескольких областях фиксируются проблемы со светом. Над возобновлением электроснабжения работают соответствующие службы.
- Виталий Кличко сообщил, что в результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остается без отопления.