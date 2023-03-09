Зеленский провел срочное совещание из-за массированного обстрела Украины

Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по массированной ракетной атаке Украины 9 марта. Российский враг нанес значительные повреждения во многих областях.

На совещании присутствовали СБУ, Генштаб, украинская разведка и другие важные личности. Напомним, что враг совершил 81 пуск ракет по нашему государству.

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Зеленский провел срочное совещание

Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом. Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ и соответствующие представители правительства,

– рассказал украинский президент.

По словам Зеленского, сегодняшним обстрелом враг атаковал:

Днепропетровскую,

Житомирскую,

Кировоградскую,

Харьковскую,

Сумскую,

Винницкую,

Львовскую,

Ивано-Франковскую,

Одесскую,

Запорожскую области,

город Киев.

Наш лидер подчеркнул, что в Украине необходимо обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях.

"Благодарю наши силы ПВО за весомую работу, за защиту наших людей! Несмотря на тысячи российских атак, мы все вместе обеспечим несгибаемость Украины. Работаем. Победим!" – добавил Зеленский.

Последствия прилетов в Украине / фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

Массированный обстрел Украины 9 марта