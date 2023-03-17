Бои в самых горячих точках и планы врага: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский 17 марта провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, обсуждали ход боевых действий на самых сложных участках фронта.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал Зеленского об общей ситуации на фронте. В свою очередь командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили об обстановке на своих направлениях.

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Зеленский провел очередное заседание Ставки

Члены Ставки отдельно остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта. Руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях российских оккупантов в близкой и среднесрочной перспективе.

Кроме того, участников заседания проинформировали о результатах контрразведывательной работы украинских спецслужб. Также они рассмотрели актуальную внешнеполитическую ситуацию в контексте отражения российского вторжения. В заседании приняли участие:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,

начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов,

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,

премьер-министр Денис Шмыгаль,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

командующие родов войск и оперативных направлений,

члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Как Ллойд Остин оценивает оборону Бахмута

Глава Пентагона Ллойд Остин недавно заявил, что в районе Бахмута украинцы сделали что-то невероятное. Российские оккупанты пытаются захватить город уже 7 месяцев. Однако им не удалось добиться успеха благодаря стараниям воинов ВСУ.

Что касается значимости этого города. Президент Зеленский ведет свою борьбу, он вовлечен конкретно в принятие решений по поводу того, что важно, а что не важно для обороны. Если Зеленский скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна,

– подчеркнул Остин.

Он подытожил, что именно украинцы будут принимать решение, где им оставаться и как долго вести оборону. Штаты поддержат любое решение Зеленского.