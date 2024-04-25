Зеленский провел Ставку, на которой обсудил 3 важных вопроса

В четверг, 25 апреля, президент Владимир Зеленский провел Ставку. Главной ее темой стала защита страны от российских ракет и дронов.

Президент сообщил, что сделал новые поручения по безопасности во время Ставки Верховного Главнокомандующего 25 апреля.

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Какие темы поднимались во время Ставки

По словам президента, премьер-министр Денис Шмыгаль провел доклад о прикрытии жизненно необходимых для страны объектов – не только энергетических, но и социальных, безопасности, транспортных, обеспечения связи и тому подобное. То есть по всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ.

Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации,

– сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что получил новую сводку с фронта. Участники совещания обсудили важные направления, действия Украины и вероятные действия врага. Кроме этого, поднимался вопрос обеспечения войска всем необходимым.

Третья тема, о которой говорили участники Ставки – оборонные контракты.

Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства. Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период,

– сообщил президент.

Напомним, что 25 апреля Зеленский также провел встречу с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.

Как прошла встреча Зеленского с Джереми Хантом