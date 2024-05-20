Он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины, - Зеленский о разговоре с Си

Глава Китая Си Цзиньпинь заверил президента Владимира Зеленского в том, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. Они обсудили это во время телефонного разговора.

Об этом украинский гарант рассказал в интервью французскому информагентству AFP, информирует 24 Канал.

Смотрите также Владимир Зеленский прокомментировал возможность перемирия с Россией

Китай имеет влияние на Россию

Журналистка поинтересовалась у украинского президента, выглядит ли так, что возможное вмешательство Китая – это единственный способ заставить Путина отступить. На что Зеленский ответил, что Китай имеет влияние на Россию.

Я считаю, что Китай имеет влияние на Россию, потому что есть экономика между этими государствами. Я считаю, что это самое главное, что их объединяет и может разъединить. Это экономика, потому что Китай очень заинтересован в рынке Европейского Союза. Рынок Европы для них приоритетный. Я не знаю их стратегию, но есть понимание, что это их стратегическое направление,

– рассказал он.

Кроме этого, гарант подчеркнул, что Китай не хочет потерять Россию.

"Они живут с ощущением, что если Россия проиграет в войне, то это не проигрыш России – это победа США. То есть для них это не победа Украины и не проигрыш России. Они так воспринимают ситуацию, что для них это победа Запада, западных сил, а они хотят найти баланс. Поэтому есть вот эта история и это и сложность", – объяснил Зеленский.

По словам украинского лидера, в телефонном разговоре президент Китая Си Цзиньпинь заверил его, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.

Мы разговаривали с китайским лидером по телефону и мы поднимали вопрос территориальной целостности, суверенитета. Он меня уверял, что это не обсуждается и безусловно они поддерживают нашу территориальную целостность. Они поддерживают, а как будут действовать, мы сможем увидеть. По крайней мере я хотел бы увидеть. Поэтому я хотел привлечения Китая к Саммиту мира,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это важно, чтобы глобальные игроки, даже если они видят мир по-другому, важно работать над тем, чтобы их привлечь, поскольку они имеют влияние. "Любое: оборонное – на уровне торговли оружием, где-то – экономическое. Они имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран с нашей стороны – со стороны окончания войны, – то больше придется России считаться также", – подчеркнул гарант.

Саммит мира: кто примет участие