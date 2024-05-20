Он заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины, - Зеленский о разговоре с Си
Глава Китая Си Цзиньпинь заверил президента Владимира Зеленского в том, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. Они обсудили это во время телефонного разговора.
Об этом украинский гарант рассказал в интервью французскому информагентству AFP, информирует 24 Канал.
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Китай имеет влияние на Россию
Журналистка поинтересовалась у украинского президента, выглядит ли так, что возможное вмешательство Китая – это единственный способ заставить Путина отступить. На что Зеленский ответил, что Китай имеет влияние на Россию.
Я считаю, что Китай имеет влияние на Россию, потому что есть экономика между этими государствами. Я считаю, что это самое главное, что их объединяет и может разъединить. Это экономика, потому что Китай очень заинтересован в рынке Европейского Союза. Рынок Европы для них приоритетный. Я не знаю их стратегию, но есть понимание, что это их стратегическое направление,
– рассказал он.
Кроме этого, гарант подчеркнул, что Китай не хочет потерять Россию.
"Они живут с ощущением, что если Россия проиграет в войне, то это не проигрыш России – это победа США. То есть для них это не победа Украины и не проигрыш России. Они так воспринимают ситуацию, что для них это победа Запада, западных сил, а они хотят найти баланс. Поэтому есть вот эта история и это и сложность", – объяснил Зеленский.
По словам украинского лидера, в телефонном разговоре президент Китая Си Цзиньпинь заверил его, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины.
Мы разговаривали с китайским лидером по телефону и мы поднимали вопрос территориальной целостности, суверенитета. Он меня уверял, что это не обсуждается и безусловно они поддерживают нашу территориальную целостность. Они поддерживают, а как будут действовать, мы сможем увидеть. По крайней мере я хотел бы увидеть. Поэтому я хотел привлечения Китая к Саммиту мира,
– отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что это важно, чтобы глобальные игроки, даже если они видят мир по-другому, важно работать над тем, чтобы их привлечь, поскольку они имеют влияние. "Любое: оборонное – на уровне торговли оружием, где-то – экономическое. Они имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран с нашей стороны – со стороны окончания войны, – то больше придется России считаться также", – подчеркнул гарант.
Саммит мира: кто примет участие
- Из 160 стран и организаций, приглашенных на Глобальный саммит мира в Швейцарию, свое участие пока подтвердили полсотни. Однако в самом Пекине еще не определились с решением.
- Среди тех, кто уже подтвердил участие, – председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- Напомним, глобальный саммит мира состоится 15 – 16 июня в швейцарском Бюргенштоке.