Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями Дональда Трампа. Они обсудили пути возобновления дипломатических отношений с целью прекращения войны.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что обсудили стороны?

Сначала о разговоре президента Зеленского со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером сообщил журналист Axios Барак Равид. По данным его источников, в ходе беседы стороны обсудили идеи о возобновлении дипломатических усилий по прекращению войны.

Впоследствии информацию о разговоре журналистам подтвердил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин. Около 19:22 переговоры только что завершились.

О других подробностях содержания переговоров пока не сообщалось.