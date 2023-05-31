Зеленский провел в Одессе выездную ставку: заслушал важные доклады Буданова и Малюка
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 31 мая был с рабочим визитом в Одесской области. Украинский лидер встретился с военными, устроил совещание и провел выездную ставку Верховного главнокомандующего.
Подробности рассказал сам Зеленский в телеграме. По его словам, во время ставки он заслушал командующего Москалева по оперативной ситуации в зоне его ответственности.
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Как прошла ставка Верховного главнокомандующего
Отдельно участники ставки заслушали доклад вице-адмирала Неижпапы о:
- защите прибрежной инфраструктуры,
- функционировании зернового коридора и других важных вопросах.
Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию в Хортице, сообщил генерал Сырский. Важные доклады Буданова и Малюка о мероприятиях в рамках их компетенции. Здесь без подробностей,
– добавил Зеленский.
В Одесской области президент также провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области. В ходе совещания обсудили важные актуальные вопросы:
- восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования,
- перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения,
- обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц,
- реабилитацию военных.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Одесской облгосадминистрации. Им стал Кипер Олег Александрович. Ранее он являлся руководителем Киевской городской прокуратуры. Ранее попадал в скандал из-за своей поездки за границу в конце 2022 года, когда он должен был взять отпуск. Он объяснил, что это было обусловлено "семейными обстоятельствами".
В то же время, жена Кипера, Ирина, до 2022 года имела российское гражданство и занималась предпринимательской деятельностью в сфере производства электроэнергии и аренды техники. Однако после начала полномасштабного вторжения жена Кипера сменила свой паспорт на украинский.