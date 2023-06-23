Внимание к трем большим темам: Зеленский провел заседание СНБО
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Во внимание приняли три большие важные темы.
Среди тем, обсуждаемых на заседании СНБО, была безопасность людей и суды. Также говорили о будущем Украины в ЕС.
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Зеленский провел заседание СНБО
23 июня на заседании были обсуждены три больших темы:
- Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.
- Вторая – суды. Продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с ЕС. Усиливается ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатывают механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.
- Третья – будущее Украины в ЕС. Ускоряют работу по выполнению европейских рекомендаций.
Как прошло заседание СНБО: смотрите видео
Зеленский собрал на Ставке Залужного, Буданова и Сырского
Напомним, что 19 июня Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники Ставки сосредоточились на двух темах.
Так, Зеленскому доложили об оперативной обстановке. В частности, это сделали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.
Известно, что руководители украинской армии докладывали об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время. Глава МВД Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.