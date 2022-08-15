Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Источник:Алексей Данилов
Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудил ситуацию в Украине. Также говорилось об усилении защиты на информационном фронте.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Под голосованием Президента состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние исполнения приказов Верховного Главнокомандующего", – написал Данилов.
Какие еще темы обсудили
По словам Данилова, на Ставке верховного главнокомандующего заслушали доклад о состоянии выполнения решения СНБО Украины "О безотлагательных мерах по киберобороне государства", которое ввели в действие Указом Президента Украины от 26 августа 2021 года. Секретарь СНБО отметил, что по всем вопросам повестки дня было принято решение.
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Последнее обращение президента
Зеленский 14 августа сообщил, что Украина активно готовится к новым международным переговорам, встречам и Крымской платформе. По словам президента, на этой неделе будут продолжать расширять связи с африканскими государствами и регионом Латинской Америки. Также работают над ужесточением санкций против россии.
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