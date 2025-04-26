Зеленский встретился с Трампом в Риме

В субботу, 26 апреля, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Утром украинский президент прибыл в Рим на похороны Папы Франциска.

Об этом 24 Каналу сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Что происходит в Риме

К слову, на прощание с понтификом сперва прибыла первая леди Украины Елена Зеленская. Позже к ней присоединился и президент.

Ранее Трамп предположил, что может встретиться с Зеленским во время визита в Рим. В своей соцсети Truth Social он написал, что это "хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной".