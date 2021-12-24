Зеленский и Путин созвонятся до конца года, – российские СМИ
24 декабря 2021 , 17:45Читати новину українською
Источник:"Коммерсант"
Владимир Зеленский и Владимир Путин должны созвониться до конца 2021 года. По данным российских СМИ, об этом говорится в плане 10 шагов по разрешению конфликта на Донбассе.
Во время разговора украинский лидер и президент страны-агрессора должны обсудить ряд приоритетных тем. В частности, возвращение в режим тишины с декабря 2021 года.
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По данным российских СМИ, следующим шагом должно было быть заявление двух президентов о деэскалации возле украинских границ.
Среди ключевых тем разговора также называют новогодне-рождественский взаимный обмен пленными.Примите во внимание! В декабре 2021 года Зеленский рассказал, что передал украинским партнерам план 10 шагов по разрешению конфликта на Донбассе. Также документ получила страна-агрессор.
Ермак о звонках Путину
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонки ждут.
- В течение 2021 года была лишь одна попытка организовать телефонный разговор с Путиным.
- Почему она так и не состоялась, Ермак уже не вспоминает.
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