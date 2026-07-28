Зеленский раскрыл первые детали разговора с Трампом

Во вторник, 28 июля, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Белом доме. Среди прочего президенты Украины и США обсудили активизацию дипломатического процесса.

Об этом сообщил Владимир Зеленский .

О чем говорили Зеленский и Трамп?

Зеленский отметил, что встреча с Трампом в Овальном кабинете Белого дома была хорошей.

Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира. Прежде всего, выразил Президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины,

– говорится в сообщении президента.

По словам главы государства, во время встречи они обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, а также другие идеи, которые могут помочь Украине.

Еще одной темой стала необходимость активизации дипломатического процесса. Зеленский отметил, что команды двух стран должны согласовать детали дальнейшей коммуникации и поблагодарил США за поддержку.

По информации СМИ, переговоры проходили в закрытом формате без присутствия журналистов.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что встреча 28 июля может стать лучшей возможностью для Украины с начала второго президентского срока Трампа получить новую военную поддержку и вернуть переговоры о мире в активную фазу.

По словам журналистов, украинские представители считают, что прямые контакты между советниками двух президентов помогли изменить отношение Трампа к войне и позиции Украины.