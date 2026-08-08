500 тысяч солдат не только для Украины: Зеленский раскрыл планы Путина по мобилизации

Россия готовится к масштабному пополнению своих вооруженных сил посредством хитрых манипуляций. Москва готовит не только эскалацию на фронте, но и серьезное психологическое давление на соседние государства.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью марафону "Единые новости".

Что задумал Путин к осени 2026 года?

По словам президента, Россия может прибегнуть к скрытой мобилизации. Речь идет о теневых контрактах, ограничениях на выезд и блокировке границ.

Он думает, как свой народ обмануть, в каком смысле. То есть сделать массовую мобилизацию, при этом не объявив ее. Сделать какие-нибудь теневые контракты, блокировать границы. Мы видим это. Мы уже видим много соответствующих шагов,

– отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что чем больше людей Россия будет бросать на фронт, тем больше будут ее потери. По его мнению, это лишь усугубит цену войны для самой страны-агрессора.

Отдельно президент подчеркнул, что скрытая мобилизация может стать инструментом психологического давления не только на украинцев, но и на жителей Европы.

По словам политика, Путин хочет продемонстрировать, что способен осенью собрать полмиллиона человек и может применить не только в Украине.

Также в интервью Зеленский отбросил идею территориальных уступок России в обмен на прекращение огня. По мнению политика, если Украина выйдет из Донбасса, никто не сможет ей гарантировать, что Россия не пойдет дальше.