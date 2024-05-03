На Саммите мира в Швейцарии обсудят 3 вопроса: Зеленский перечислил их

Вопросы будут касаться нескольких сфер и не будут связаны непосредственно с боевыми действиями. Но это будет только начало, сказал президент во время встречи с курсантами Национальной академии ГПСУ, передает 24 Канал.

Саммит мира станет событием, которого долго ждали. Именно там страны выработают общую переговорную позицию и передадут ее России.

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Что рассмотрят на Саммите мира

Эти вопросы – энергетическая безопасность, ядерная безопасность, вопрос свободного судоходства (это наша пищевая безопасность) и неблокирование Черного и Азовского морей. Вопрос обмена, то есть гуманитарный трек, в который входит два подвопроса, – это обмен всех на всех и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию,

– сообщил Зеленский.

Таким образом, Украина надеется вернуть всех бойцов, которые находятся в российском плену. Это очень болезненный вопрос, ведь враг тормозит обмены. Зеленский признал, что обмены идут медленнее, чем хотелось.

Что будет дальше

Если все страны, которые будут на Саммите мира, поддержат эти три вопроса, начнутся детальные наработки и решение вопросов с российской стороной – при посредничестве стран. Тогда Саммит мира станет действительно практической площадкой.

"Это первые треки, которые мы будем рассматривать на первой встрече на уровне глав государств на Саммите мира в июне. Если будут поддержаны эти треки как первые, – как первая ласточка на пути к справедливому миру и решению всех кризисов, принесенных Россией этой войной нам на нашу землю, – то тогда будут установлены государства, которые должны будут довести все эти вопросы до положительного результата", – выразил надежду президент.