Это новая партия дронов от Ирана, – Зеленский прокомментировал ночную атаку "Шахидами"
Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала атаковать Украину иранскими дронами, полученными Кремлем в новой партии. Только в ночь на 19 декабря Москва выпустила 34 "Шахида".
Эту информацию президент Украины рассказал 19 декабря, обращаясь к лидерам Joint Expeditionary Force (Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства Великобритании).
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Что президент сказал о новой атаке россиян
Владимир Зеленский отметил, что он будет говорить конкретно – Россия атаковала Украину "Шахидами".
Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно – это "Шахиды" из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук – столько всего "Шахидов" сейчас получило государство-террорист,
– заявил президент Украины.
Украинский лидер также отметил, что Россия постоянно применяет иранские дроны и ракеты для ударов по нашей энергетике. Владимир Зеленский рассказал несколько фактов об атаках россиян:
- только один недавний массированный удар по территории Украины задел более 20 миллионов наших людей. В результате города-миллионники и большинство украинских областей остались абсолютно без света;
- только вечером 16 декабря без электричества было 22 миллиона 408 тысяч украинцев;
- в более 10 миллионов человек – прервали поставки воды и тепла.
"Представьте, какой масштаб этого террора и представьте, что его можно остановить. Уважаемые лидеры, во многом именно от вас зависит, когда и как закончится эта война и все очень конкретно – чем успешнее наши силы обороны, тем быстрее российская агрессия потерпит крах", – заявил Зеленский.
Президент Украины пояснил, что сейчас как раз решающее время, когда можно принять решение. И его результаты уже весной 2023 очерчат восстановление территориальной целостности Украины и гарантий того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границы Украины, а значит – Европы.
Что известно об атаке россиян по Украине
- В ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, по нашему государству выпустили 35 "Шахидов" с восточного побережья Азовского моря.
- По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, наша ПВО сбила по меньшей мере 30 иранских дронов.
- Предварительно известно, что враг пытался атаковать Винницкую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Киевскую области.
- По данным Киевской городской военной администрации, Москва выпустила по Киевской области 23 "Шахида". Из них 18 – удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны.
- К сожалению, известно о попадании в объекты критической инфраструктуры, раненых и взрывах в двух районах Киева. Детальнее об атаке россиян по Киевщине читайте за ссылкой.