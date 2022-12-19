Это новая партия дронов от Ирана, – Зеленский прокомментировал ночную атаку "Шахидами"

Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала атаковать Украину иранскими дронами, полученными Кремлем в новой партии. Только в ночь на 19 декабря Москва выпустила 34 "Шахида".

Эту информацию президент Украины рассказал 19 декабря, обращаясь к лидерам Joint Expeditionary Force (Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства Великобритании).

Читайте также Новая ночная атака России: в Воздушных силах раскрыли подробности нападения "шахидов"

Что президент сказал о новой атаке россиян

Владимир Зеленский отметил, что он будет говорить конкретно – Россия атаковала Украину "Шахидами".

Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно – это "Шахиды" из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук – столько всего "Шахидов" сейчас получило государство-террорист,

– заявил президент Украины.

Украинский лидер также отметил, что Россия постоянно применяет иранские дроны и ракеты для ударов по нашей энергетике. Владимир Зеленский рассказал несколько фактов об атаках россиян:

только один недавний массированный удар по территории Украины задел более 20 миллионов наших людей. В результате города-миллионники и большинство украинских областей остались абсолютно без света;

только вечером 16 декабря без электричества было 22 миллиона 408 тысяч украинцев;

в более 10 миллионов человек – прервали поставки воды и тепла.

"Представьте, какой масштаб этого террора и представьте, что его можно остановить. Уважаемые лидеры, во многом именно от вас зависит, когда и как закончится эта война и все очень конкретно – чем успешнее наши силы обороны, тем быстрее российская агрессия потерпит крах", – заявил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что сейчас как раз решающее время, когда можно принять решение. И его результаты уже весной 2023 очерчат восстановление территориальной целостности Украины и гарантий того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границы Украины, а значит – Европы.

Что известно об атаке россиян по Украине

В ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, по нашему государству выпустили 35 "Шахидов" с восточного побережья Азовского моря.

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, наша ПВО сбила по меньшей мере 30 иранских дронов.

Предварительно известно, что враг пытался атаковать Винницкую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Киевскую области.

По данным Киевской городской военной администрации, Москва выпустила по Киевской области 23 "Шахида". Из них 18 – удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны.

К сожалению, известно о попадании в объекты критической инфраструктуры, раненых и взрывах в двух районах Киева. Детальнее об атаке россиян по Киевщине читайте за ссылкой.