Зеленский рассказал, как его просят не идти снова в президенты

Владимир Зеленский рассказал, что дочь уговаривает его не идти на второй президентский срок. Сам же политик пока окончательно не определился, будет ли баллотироваться снова на главу государства.

Соответствующее заявление о попытках семьи повлиять на его планы касательно президентства Зеленский сделал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

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Дочь Зеленского просит его не идти в президенты снова

Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок,

– рассказал глава государства.

Он добавил, что как бы ни любил свою дочь, все будет зависеть только от уровня того, что успеет сделать его команда.

Зеленского добавил, что его дочь в следующем году будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, хотя ей комфортнее было бы учиться за рубежом. "Только здесь (будет учиться – 24 канал), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность", – отметил он.

По словам Зеленского, его дочь хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой, однако может еще передумать.

Заявление Зеленского о втором сроке