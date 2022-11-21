Нужно быть очень бережливыми: Зеленский рассказал, где худшая ситуация со светом

В Украине в понедельник, 21 ноября, применили не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Это вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в настоящее время.

Об этом во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал. Глава государства обратился к представителям областной власти и местным общинам с просьбами не прекращать "коммуникацию по рациональному потреблению электричества".

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Особенно сложная ситуация в шести областях

Зеленский заявил о том, что системный ущерб украинской энергетике от атак России настолько значителен, что нужно быть бережливыми.

Конечно, энергетики, коммунальщики, спасатели и все привлеченные работают по максимуму. Но системный вред нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значителен, что всем нашим людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток,

– заявил президент.

Он сообщил, что по состоянию на этот вечер особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах.

"Пожалуйста, в тех регионах, где больше всего сложностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень бережливый подход и в публичных местах", – резюмировал Зеленский.

В Украине продолжат отключение

В Украине 22 ноября продолжатся плановые отключения света. Они будут использованы с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины.

Энергетики продолжают делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания украинцам. Однако энергосистема еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов.

СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко заявил, что жить в режиме отключений вероятнее всего придется до конца марта. Сергей Коваленко сообщил, что благодаря работе энергетиков отключений света по Украине стало меньше. Однако, несмотря на это, они будут продолжаться еще долго.

В ВОЗ прогнозируют, что от 2 до 3 миллионов жителей Украины покинут свои дома из-за холодов.

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