Зеленский рассказал, каким должен быть результат его встречи с Путиным

Владимир Зеленский считает, что его встреча с Владимиром Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией. Украинский лидер уточнил, что важнейшая ее цель - чтобы не было войны.

Украинский президент в свое время хочет встретиться с российским. В интервью изданию Зеленский рассказал, каким должен быть результат его встречи с главой Кремля.

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Зеленский о цели переговоров с Путиным

Украинский лидер отметил, что его встреча с Путиным "точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход". По его словам, сама по себе встреча является сигналом о том, чего стороны хотят.

Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор,

– пояснил Зеленский.

Он описал один из вариантов переговоров: "президенты могут выйти со встречи и сказать, что в ближайшие 5 – 10 лет ничего не получится". "Такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле", – добавил глава государства.

Такое развитие событий Зеленский считает также хорошим результатом для Украины, ведь "хуже всего жить в неопределенности".

Возможная встреча Зеленского с Путиным: коротко

В Москве на предложения Киева о встрече президентов либо отвечают отказом, либо ставят условие, что на ней не будут поднимать вопрос оккупированных частей Донбасса или Крыма, что недопустимо для Украины.

Ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже он уточнил, что ему не важно, где именно пройдут переговоры.

Недавно Реджеп Эрдоган вызвался взять на себя организацию встречи Зеленского и Путина. Он заявил, что может быть посредником между сторонами.

В январе лидер Украины предложил главе США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с участием Путина. Однако пока Киев не получил официального ответа.

Кроме того, Зеленский просил посодействовать с организацией его переговоров с главой Кремля и премьера Италии Марио Драги.

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