Зеленский рассказал, когда Украина может изменить военную тактику

Владимир Зеленский 19 декабря 2023 проводит итоговую пресс-конференцию. Во время мероприятия он ответил на ряд важных вопросов, которые задавали представители разных изданий.

Президент Украины рассказал, когда можно будет говорить об изменении тактики на фронте. По его словам, нужно подождать до конца года, передает 24 Канал.

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Ситуация станет понятнее

Зеленский подчеркнул, что до конца 2023 года мы получим понимание, какими должны быть следующие шаги на линии столкновения.

В то же время, о целях президент говорить отказался. Он отметил, что мы долго говорили о контрнаступлении, которое пошло не по плану.

Я не могу вам сказать о целях, у нас были сложности на юге, потому что все вокруг, все вокруг говорили, какие у нас цели,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины считает, что такие вещи лучше хранить в секрете.