О подробностях переговоров между Украиной и США рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Какие новые подробности договоренностей с американской стороной рассказал Зеленский?

В частности, президент заявил, что у него состоялась встреча с президентом Соединенных Штатов Америки, на которой обсуждались общие вопросы. После этого украинская переговорная группа провела отдельную длительную встречу, на которой обсуждались отдельные детали.

В беседе с представителями СМИ президент Украины отметил, что переговоры с Кушнером и Виткофом, представляющими переговорную группу США, активно продолжаются.

Договоренность такова: мы проинформируем и обсудим эти детали с европейской стороной, американцы поговорят с россиянами, и через 10 дней вернемся с тем или иным мнением и с результатом,

– сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. После этого глава государства рассказал, что просил Трампа привлечь Китай к мирным переговорам по Украине.

Отметим, что Дональд Трамп заинтересован в скорейшем завершении войны в Украине и будет прилагать все возможные усилия, чтобы добиться ее прекращения. В то же время российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует желания прекратить террор и усиливает удары по Украине.