Деталі перемовин України та США розповів Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Які нові подробиці домовленостей з американською стороною розповів Зеленський?

Зокрема, президент заявив, що мав зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки, де проговорили загальні речі. Після цього українська переговорна група провела окрему довгу зустріч, на якій обсудили деталі.

У спілкуванні з медіа президент України відмітив, що перемовини з Кушнером і Віткофом, як переговорною групою США, активно продовжуються.

Домовленість наступна: ми проінформуємо і поспілкуємось про ці деталі з європейською стороною, американці поговорять з росіянами, і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом,

– сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН 22 вересня. Опісля глава держави розповів, що просив Трампа долучити Сі до мирних переговорів щодо України.

Зазначимо, що Дональд Трамп зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни в Україні та докладатиме всіх можливих зусиль, щоб домогтися її припинення. Водночас російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє бажання завершувати терор і посилює удари по Україні.