Деталі перемовин України та США розповів Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
Які нові подробиці домовленостей з американською стороною розповів Зеленський?
Зокрема, президент заявив, що мав зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки, де проговорили загальні речі. Після цього українська переговорна група провела окрему довгу зустріч, на якій обсудили деталі.
У спілкуванні з медіа президент України відмітив, що перемовини з Кушнером і Віткофом, як переговорною групою США, активно продовжуються.
Домовленість наступна: ми проінформуємо і поспілкуємось про ці деталі з європейською стороною, американці поговорять з росіянами, і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом,
– сказав президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН 22 вересня. Опісля глава держави розповів, що просив Трампа долучити Сі до мирних переговорів щодо України.
Зазначимо, що Дональд Трамп зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни в Україні та докладатиме всіх можливих зусиль, щоб домогтися її припинення. Водночас російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє бажання завершувати терор і посилює удари по Україні.