Мы не пойдем на замороженный конфликт, – Зеленский о финале войны против Украины

Владимир Зеленский рассказал, как видит финал военных действий против Украины. По его словам, наше государство не собирается замораживать войну и будет продолжать успешное контрнаступление.

Кроме того, украинский глава заявил, что не будет вести переговоры со страной-агрессоркой. Это будет происходить, пока Россию не выбьют из всех украинских территорий.

Смотрите также Второй король антисемитизма после Гитлера – Зеленский ответил Путину на "позорного еврея"

Зеленский высказался по поводу финала войны

Глава государства отметил, что "украинские победы на поле боя необходимы" для нашего государства. К тому же он заверил, что украинские власти ни в коем случае не будут останавливать военные действия, чтобы освободить оккупированные территории.

Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт. Потому что война – это бесперспективное развитие для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что не будет садиться за стол переговоров, если Россия и дальше пытается оккупировать украинские земли. Он также подчеркнул, что не пойдет на этот шаг даже после смены президента страны-агрессорки.

Украина продолжает деоккупировать свои территории