Есть много вещей, о которых знаем только мы, – Зеленский заявил об особых взаимоотношениях с Дудой
Президент Владимир Зеленский заявил об особых отношениях с польским коллегой Анджеем Дудой. Глава государства отметил дружбу между Украиной и Польшей, еще более укрепившуюся после вторжения России.
Владимир Зеленский признался, что есть немало вещей, которые остаются между двумя президентами. В частности, он рассказал о разговорах с Дудой в первые дни войны.
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Зеленский рассказал о разговорах с Дудой в первые дни вторжения России
Есть много вещей, о которых мы знаем только мы с Анджеем, о которых мы говорили без использования специальных средств межправительственной связи, только через WhatsApp. Так было в первые дни войны и позже. У нас очень тесные личные отношения,
– сказал президент Украины.
Зеленский добавил, что "особая связь также связывает наших супруг". Он подчеркнул, что до сих пор Украина и Польша еще не были настолько едины, как сейчас.
"Я не хочу употреблять громкие слова, но никогда раньше наши страны не были такими единодушными и такими едиными, как сейчас", – подчеркнул лидер Украины.
Зеленский отметил, что уровень отношений между Украиной и Польшей, который они наработали с Дудой, следующие президенты и люди должны передать будущим поколениям.
Дуда посетил Львов
- Польский президент неоднократно посещал Киев после того, как Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Дуда выступал в Верховной Раде.
- Польша одна из стран, оказывающая мощную помощь Украине. Кроме поставки оружия, Польша приняла миллионы украинских беженцев, бежавших от российских танков.
- 11 января Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа совершили визит во Львов, где встретились с Зеленским. Стороны обсудили военную поддержку Украины против российской агрессии и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.
- В это время Дуда объявил о решении Польши передать Украине роту немецких танков Leopard 2.