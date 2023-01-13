Есть много вещей, о которых знаем только мы, – Зеленский заявил об особых взаимоотношениях с Дудой

Президент Владимир Зеленский заявил об особых отношениях с польским коллегой Анджеем Дудой. Глава государства отметил дружбу между Украиной и Польшей, еще более укрепившуюся после вторжения России.

Владимир Зеленский признался, что есть немало вещей, которые остаются между двумя президентами. В частности, он рассказал о разговорах с Дудой в первые дни войны.

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Зеленский рассказал о разговорах с Дудой в первые дни вторжения России

Есть много вещей, о которых мы знаем только мы с Анджеем, о которых мы говорили без использования специальных средств межправительственной связи, только через WhatsApp. Так было в первые дни войны и позже. У нас очень тесные личные отношения,

– сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что "особая связь также связывает наших супруг". Он подчеркнул, что до сих пор Украина и Польша еще не были настолько едины, как сейчас.

"Я не хочу употреблять громкие слова, но никогда раньше наши страны не были такими единодушными и такими едиными, как сейчас", – подчеркнул лидер Украины.

Зеленский отметил, что уровень отношений между Украиной и Польшей, который они наработали с Дудой, следующие президенты и люди должны передать будущим поколениям.

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