Володимир Зеленський зізнався, що є чимало речей, які залишаються між двома президентами. Зокрема, він розповів про розмови з Дудою у перші дні війни.

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Зеленський розповів про розмови з Дудою у перші дні вторгнення Росії

Є багато речей, про які знаємо лише ми з Анджеєм, про які ми говорили без використання спеціальних засобів міжурядового зв'язку, лише через WhatsApp. Так було в перші дні війни і пізніше. У нас дуже тісні особисті стосунки,

– сказав президент України.

Зеленський додав, що "особливий зв'язок також пов'язує наші подружжя". Він наголосив, що досі Україна та Польща ще не були такими єдиними, як зараз.

"Я не хочу вживати гучних слів, але ніколи раніше наші країни не були такими одностайними і такими єдиними, як зараз", – підкреслив лідер України.

Зеленський зазначив, що той рівень відносин між Україною та Польщею, який вони напрацювали з Дудою, наступні президенти та люди мають передати майбутнім поколінням.

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