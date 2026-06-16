Об этом президент Украины рассказал на саммите G7 в ходе интервью информационному агентству Reuters.

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Когда Зеленский в последний раз плакал?

Корреспондентка спросила украинского лидера, когда ему в последний раз приходилось плакать. На это Зеленский сначала ответил: "Я постараюсь сделать это после нашего интервью…"

После этого глава государства подчеркнул, что постоянные сообщения о гибели украинцев вызывают у него глубокую боль. По его словам, как и любой человек, он эмоционально реагирует на последствия войны и иногда не может сдержать слёз, наблюдая за её трагедиями.

Он также отметил, что ему всегда особенно тяжело в те моменты, когда он вручает посмертные награды родителям погибших военных.

Мне всегда тяжело, когда я вручаю ордена матерям и отцам, потерявшим своих детей. В такие моменты я действительно часто, часто плачу,

– признался Зеленский.

Президент Украины рассказал, когда он плачет: смотрите видео

Напомним, что накануне, 15 июня, Россия нанесла массированный удар по Украине, повредив как гражданские объекты, так и памятники культурного наследия. В Киеве пострадали Киево-Печерская лавра, "Мистецкий арсенал" и киностудия имени Довженко.

Владимир Зеленский, комментируя атаку, кратко ответил на вопрос об ответе Путину словами: "Мы ещё скажем".