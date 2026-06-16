Про це президент України розповів на саміті G7 під час інтерв'ю для інформаційної агенції Reuters.

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Коли Зеленський востаннє плакав?

Кореспондентка запитала українського лідера, коли йому востаннє доводилося плакати. На це Зеленський спершу відповів: "Я постараюся зробити це після нашого інтерв'ю…"

Після цього глава держави підкреслив, що постійні повідомлення про загибель українців викликають у нього глибокий біль. За його словами, як і будь-яка людина, він емоційно реагує на наслідки війни та іноді не може стримати сліз, спостерігаючи за її трагедіями.

Він також зазначив, що йому завжди особливо важко в ті моменти, коли він вручає посмертні нагороди батькам загиблих військових.

Мені завжди важко, коли я віддаю ордени матерям та батькам, які втратили своїх дітей. У такі моменти я справді часто, часто плачу,

– зізнався Зеленський.

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Нагадаємо, що напередодні, 15 червня, Росія завдала масованого удару по Україні, пошкодивши як цивільні об'єкти, так і пам'ятки культурної спадщини. У Києві постраждали Києво-Печерська лавра, "Мистецький арсенал" та кіностудія імені Довженка.

Володимир Зеленський, коментуючи атаку, коротко відповів на запитання про відповідь Путіну словами: "Ми ще скажемо".