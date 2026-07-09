Зеленский рассказал о встрече с Навроцким

Президент Украины рассказал о беседе со своим польским коллегой. Зеленский назвал встречу продолжительной и конструктивной.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский?

Журналисты сказали, что сам Навроцкий заявил, что на встрече не удалось добиться согласия по историческим вопросам. Однако президент Украины считает, что переговоры прошли успешно.

Приоритетными вопросами, которые обсуждали главы государств, были безопасность и экономика. Зеленский подчеркнул, что у Варшавы и Киева есть один враг – Москва.

На мой взгляд, нужно, чтобы мы были конструктивны и деликатны, чтобы не разрушить важные, дружеские, соседские отношения между Украиной и Польшей,

– заявил Зеленский.

Также он прокомментировал URC (конференцию по восстановлению Украины, которая прошла в Гданьске, назвав ее успешной. Он отметил, что польский бизнес заинтересован в восстановлении нашей страны, а Украина открыта партнерам.

Другие заявления Зеленского

Владимир Зеленский высказался о том, есть ли тематика Украины снова в фокусе президента США Дональда Трампа. Он рассказал, что украинская и американская делегации проговорили все необходимые детали партнерства.

Владимир Зеленский рассказал, что получил информацию от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса генпрокурора по поводу инцидента в Вишневом. После этого президент анонсировал увольнение в Укроборонпроме.