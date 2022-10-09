Есть задача минимум и максимум: Зеленский обнародовал этапы окончания войны

С каждым днем победа Украины в войне с Россией становится очевиднее. Зеленский озвучил, каким будет финиш противостояния и какова цель у Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины в одном из своих интервью сказал, что конец войны будет только тогда, когда Украина вернет все территории. В частности, те регионы, которые были оккупированы до 24 февраля.

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Задание на сегодня и перспективу

По словам Зеленского, задача "минимум" для Украины сейчас выйти на линию фронта, которая была до начала полномасштабного наступления. Это первый этап нашей борьбы и он очень важен, поскольку на оккупированных территориях людям приходится выживать.

Из-за России украинцы вынуждены обустраивать свой быт в подвалах, они не получают пенсий и зарплат, не имеют возможности нормально питаться. Граждане нашего государства на этих территориях в "самой сложной ситуации". К тому же неизвестно, сколько людей Россия убила, подвергла пыткам и лишила нормальной жизни.

Однако все же главной задачей – планом "максимум" – является освобождение всех территорий, в частности Крыма и Донбасса.

Но наш главный план, где этот финиш. Финиш – это вся наша территория, согласно международно признанным границам 1991 года, в частности временно оккупированная территория Донецкой, Луганской областей и Крыма. Я считаю, что это совершенно справедливо,

– подчеркнул Зеленский.

Возможно ли вернуть границы Украины, которые были до 2014 года

Верховный Главнокомандующий убежден, что победа Украины в этой войне не просто возможная, а очень нужная.

Когда я говорю о деоккупации Крыма, почему это важно. Если вы этого не сделали, это всегда будет для России возможностью снова пойти на оккупацию Украины полностью. Зацепиться в каком-нибудь регионе и прийти снова,

– подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что "разделенный Донбасс" – это риск возвращения войны. Поэтому нужно "прийти к справедливому финишу", когда украинские власти будут контролировать территории, которые временно оккупированы, а украинские пограничники будут стоять на границах Украины, определенных международным сообществом.

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Конец войны

Владимир Зеленский не сомневается, что мы победим в этой войне. Он понимает, что это сложно и непросто, и никто не знает, когда это будет, но он в это верит.

Либо победа Украины, либо проигрыш всего мира. Потому что дать возможность уничтожить Украину и украинский народ, если Россия это сделает, это будет начало великой мировой трагедии,

– сказал Зеленский.

По его словам, проигрыш Украины станет началом Третьей мировой войны. Мир не может этого допустить.

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Напомним, в ночь на 9 октября российские войска вновь обстреляли мирное население Запорожья. Зеленский отреагировал на этот теракт оккупантов и заявил, что мир должен знать правду о России.

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