Президент України в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що кінець війни буде лише тоді, коли Україна поверне усі території. Зокрема ті регіони, які були окуповані до 24 лютого.

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Завдання на сьогодні та перспективу

За словами Зеленського завдання "мінімум" для України зараз вийти на лінію фронту, що була до початку повномасштабного наступу. Це перший етап нашої боротьби й він є дуже важливим, оскільки на окупованих територіях люди мають виживати.

Через Росію українці змушені облаштовувати свій побут у підвалах, вони не отримують пенсій та зарплат, не мають змоги нормально харчуватися. Громадяни нашої держави на цих теренах в "найскладнішій ситуації". До того ж невідомо, скільки людей Росія вбила, закатувала та позбавила нормального життя.

Однак все ж найголовнішим завданням – планом "максимум" – є відвоювання усіх територій, зокрема Криму та Донбасу.

Але наш головний план, де цей фініш. Фініш – це вся наша територія, згідно з міжнародно визнаними кордонами 1991 року, зокрема тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської областей та Криму. Я вважаю, що це абсолютно справедливо,

– наголосив Зеленський.

Чи можливо повернути кордони України, які були до 2014 року

Верховний Головнокомандувач переконаний, що перемога України в цій війні не просто є можливою, а дуже потрібною.

Коли я говорю про деокупацію Криму, чому це важливо. Якщо ви це не зробили, це завжди буде для Росії можливістю знову піти на окупацію України повністю. Зачепитись в якомусь регіоні й прийти знову,

– наголосив президент.

Зеленський заявив, що "розділений Донбас" – це ризик повернення війни. Тому потрібно "прибігти до справедливого фінішу", в якому українська влада контролювала території, що зараз тимчасово окуповані, а українські прикордонники будуть стояти на кордоні України, що визначені міжнародною спільнотою.

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Кінець війни

Володимир Зеленський не має жодного сумніву, що ми переможемо у цій війні. Він розуміє, що це складно і непросто, і ніхто не знає, коли це буде, однак він в це вірить.

Або перемога України, або програш всього світу. Тому що дати можливість знищити Україну та український народ, якщо Росія це зробить, це буде початок великої світової трагедії,

– сказав Зеленський.

За його словами, програш України буде початком Третьої світової війни. Світ не може цього допустити.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня російські війська знову обстріляли мирне населення Запоріжжя. Зеленський відреагував на цей теракт окупантів та заявив, що світ має знати правду про Росію.

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