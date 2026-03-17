Война приходит тогда, когда ты слаб, а не силен, – Зеленский назвал угрозу миру

Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне используют "Шахеды" не столько для достижения военных целей, сколько для запугивания, дестабилизации и истощения украинского общества. Именно из-за регулярных массированных ударов по городам, в частности объектам гражданской инфраструктуры, эти дроны постоянно совершенствовали.

Соответствующее заявление президент Украины сделал во время интервью для The Jerusalem Post.

Как россияне используют иранские дроны против украинцев?

По словам главы государства, каждое новое поколение дронов появлялось только после их массового применения в реальных атаках. И происходило это преимущественно не на фронте, а против мирного населения и инфраструктуры. Президент подчеркнул, что эти технологии отрабатывались "на крови" украинцев.

Зеленский также заявил, что практически все такие дроны применялись именно против гражданских объектов, чтобы отработать их эффективность. Основная цель оккупантов заключается в том, чтобы посеять хаос, убить как можно больше мирных жителей и парализовать повседневную жизнь.

Главными целями оккупантов уже традиционно является энергетика, водоснабжение и другая инфраструктура, необходимая для нормального функционирования общества. Оккупанты пытаются лишить людей света, газа, воды и вообще базовых условий для жизни.

Они (россияне, – 24 Канал) используют 99% "Шахедов", чтобы попрактиковаться на гражданских,

– подчеркнул Зеленский.

В контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке Владимир Зеленский предупредил, что подобная тактика может быть применена и в других регионах, ведь ближайшие месяцы могут быть особенно напряженными.

Стоит добавить, что Иран официально заявлял о помощи со стороны России, поэтому сотрудничество этих государств в военном плане может нести угрозу для мира.

Президент отметил, что Украина уже пережила чрезвычайно интенсивные атаки. Говорится об ударах иногда по 350 – 500 "Шахедов" ежедневно и каждую ночь.

