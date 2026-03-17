Відповідну заяву президент України зробив під час інтерв'ю для The Jerusalem Post.

Дивіться також Війна в Україні увійшла в нову фазу, – Зеленський

Як росіяни використовують іранські дрони проти українців?

За словами глави держави, кожне нове покоління дронів з'являлося лише після їх масового застосування у реальних атаках. І відбувалося це переважно не на фронті, а проти мирного населення та інфраструктури. Президент підкреслив, що ці технології відпрацьовувалися "на крові" українців.

Зеленський також заявив, що практично всі такі дрони застосовувалися саме проти цивільних об'єктів, щоб відпрацювати їхню ефективність. Основна мета окупантів полягає в тому, аби посіяти хаос, вбити якомога більше мирних жителів і паралізувати повсякденне життя.

Головними цілями окупантів уже традиційно є енергетика, водопостачання та інша інфраструктура, необхідна для нормального функціонування суспільства. Окупанти намагаються позбавити людей світла, газу, води й загалом базових умов для життя.

Вони (росіяни, – 24 Канал) використовують 99% "Шахедів", щоб попрактикуватися на цивільних,

– підкреслив Зеленський.

В контексті загострення ситуації на Близькому Сході Володимир Зеленський попередив, що подібна тактика може бути застосована й в інших регіонах, адже найближчі місяці можуть бути особливо напруженими.

Варто додати, що Іран офіційно заявляв про допомогу з боку Росії, тож співпраця цих держав у військовому плані може нести загрозу для світу.

Президент зазначив, що Україна вже пережила надзвичайно інтенсивні атаки. Мовиться про удари іноді по 350 – 500 "Шахедів" щодня і щоночі.

Як українські технології допомагають на Близькому Сході?