Зеленский рассказал об ожиданиях от власти республиканцев в США

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, где отвечает на важные вопросы. В частности, он рассказал об ожиданиях от власти республиканцев.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США. В том числе также и с Республиканской партией, если она придет к власти.

Смотрите также Сколько еще нужно Patriot, чтобы полностью закрыть небо: Зеленский сделал заявление

Что будет, если Трамп станет президентом

Зеленский отметил, что у нас есть мощные отношения с Республиканской частью Конгресса и частью политики Соединенных Штатов Америки.

И я вижу, что соответствующие отношения мы будем развивать в независимости, какой будет результат, а именно какой будет выбор народа Соединенных Штатов в ноябре. Поэтому я здесь угроз больших не вижу,

– подчеркнул президент.

Он также прокомментировал видение у потенциального президента или одного из кандидатов на пост президента Дональда Трампа. Он сказал, что общие вещи понятны, поэтому сотрудничество продолжится. украинский лидер отметил, что не боится президентства Трампа.

Президент Украины отметил, что большинство членов Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины.