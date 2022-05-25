Зеленский рассказал подробности о разговорах с Мишелем и Трюдо

Владимир Зеленский ежедневно общается с иностранными лидерами. 24 мая президент пообщался с премьер-министром Канады и главой Европейского Совета.

Санкции и оборона: о чем Зеленский говорил с политиками

О деталях этих разговоров глава государства рассказал в своем ночном обращении к украинцам. Об этом сообщает 24 канал.

Свыше 1000 деоккупированных населенных пунктов: о чем говорил Зеленский в новом обращении

Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В конце мая состоится важное заседание Европейского совета, посвященное вопросам помощи Украине. Так что скоординировали позиции,

– сообщил украинский лидер.

Разговор политиков касался ужесточения санкций против России за вторжение в Украину.

Главной темой разговора Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо была тема оборонной поддержки вооруженных сил Украины. Политики говорили о дальнейшем политическом взаимодействии и предоставлении Украине необходимого объема помощи, в том числе финансовой.

К слову, Зеленский также провел совещание с руководителями крымского направления Украины. Среди присутствовавших была Тамила Ташева – постоянная представительница президента Украины в Крыму.

24 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил , что присылает Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов в подаренные гаубиц M777.

Интересно Россияне тайком забрали из затонувшей "Москвы" тела погибших и секретные документы, – разведка

Последние новости о войне в Украине

За сутки 24 мая в Донецкой области от российских обстрелов погибли 12 мирных украинцев, еще 10 – получили ранения.

В небе над Запорожской областью нацгвардиец ликвидировал российский штурмовик Су-25 "Грач".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация в регионе ухудшается с каждым днем . Вражеские военные одновременно наступают по всем направлениям.

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что сейчас идет самая горячая фаза войны. Оккупанты потерпели неудачу, поэтому теперь решили изменить тактику и массово атаковать отдельные направления.

Зеленский заявил, что Украина не сядет за стол переговоров с Россией до тех пор, пока не освободит территории, которые агрессор захватил после 24 февраля 2022 года.

За сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил наши военные отбили 9 вражеских атак. Отважным украинским воинам удалось ликвидировать 38 единиц российской техники.

К теме смотрите ночное видеообращение Зеленского к украинцам: