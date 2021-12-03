Зеленский рассказал Трюдо о ситуации на границах с Россией

Украинский народ постоянно ощущал и ощущает искреннюю поддержку со стороны Канады. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский главе канадского правительства Джастину Трюдо.

Зеленский и Трюдо 2 декабря пообщались по телефону по случаю 30-летия признания Канадой независимости Украины. Конечно, во время разговора говорили и о наболевшем.

Заметим, 1 декабря Россия начала военные учения возле украинских границ

Канада все 8 лет российской агрессии поддерживает Украину

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джастином Трюдо:

Поблагодарил "за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

Ведь "Канада решительно выступает против агрессии со стороны России" все 8 лет, как Кремль атаковал наш Донбасс и отобрал Крым.

Впрочем, Канада является союзником и одним из ведущих партнеров Украины не только в последние годы, а все 30 лет нашей независимости. В чем немаловажную роль сыграли канадцы украинского происхождения.

Зеленский и Трюдо поговорили о ситуации на границах с Россией

Владимир Зеленский подробно проинформировал премьер-министра Канады о ситуации на границах нашего государства. Заметим, как раз сейчас в гости в Киев приехал начальник штаба обороны вооруженных сил Канады. Как сообщил Офис Президента:

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо единодушны в оценках угроз в Украине и вокруг, и в необходимости поддержки для Украины со стороны международного сообщества.

угроз в Украине и вокруг, и в необходимости поддержки для Украины со стороны международного сообщества. В частности, и в формате усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию, если та решится на эскалацию.

Также Трюдо и Зеленский говорили о Крымской платформе, либерализации визового режима для граждан Украины со стороны Канады, расширении Соглашения о свободной торговле и многом другом.

разговор Владимира Зеленского и Джастина Трюдо состоялся 2 декабря – в день, когда ровно 30 лет назад Канада признала независимость Украины. К слову, второй в мире после Польши.

Кстати, тема российской агрессии 2 декабря в международном сообществе звучала громко: