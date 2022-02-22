Зеленский рассказал, введут ли в Украине военное положение
22 февраля 2022 , 12:54Читати новину українською
На фоне российской агрессии Владимир Зеленский ответил, введут ли в Украине военное положение. Ранее политики предполагали, что он может быть введен в Луганской и Донецкой областях.
В каком случае в Украине введут военное положение
Президент надеется, что полномасштабной войны против Украины не будет. Об этом он заявил на брифинге 22 февраля, передает 24 канал.
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Этот вопрос (введение военного положения – 24 канал) для нас понятен. Мы верим, что мощной войны против Украины не будет, а также не будет широкой эскалации со стороны России. Если будет – тогда введем военное положение,
– объяснил глава государства.
Владимир Зеленский объяснил, будет ли в Украине военное положение: видео
Россия признала боевиков: главное
- 22 февраля Владимир Путин "легитимизировал" своих наемников на Донбассе. Агрессор также официально ввел свои войска на оккупированные территории.
- В Украине подобные действия Кремля считают нарушением территориальной целостности нашего государства. Из-за нависшей угрозы Совет нацбезопасности и обороны будет работать в режиме 24 на 7.
- Партнеры Украины заявили, что готовят против Москвы санкции. Кстати, в Германии пригрозили Кремлю последствиями, однако о газопроводе "Северный поток-2" снова умолчали.
- Боевики уже покушаются на весь Донбасс, а не только оккупированный. Так, марионетки Кремля в Луганской области призвали Украину отвести свои войска из своих же регионов.