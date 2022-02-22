Зеленский рассказал, введут ли в Украине военное положение

На фоне российской агрессии Владимир Зеленский ответил, введут ли в Украине военное положение. Ранее политики предполагали, что он может быть введен в Луганской и Донецкой областях.

В каком случае в Украине введут военное положение

Президент надеется, что полномасштабной войны против Украины не будет. Об этом он заявил на брифинге 22 февраля, передает 24 канал.

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Этот вопрос (введение военного положения – 24 канал) для нас понятен. Мы верим, что мощной войны против Украины не будет, а также не будет широкой эскалации со стороны России. Если будет – тогда введем военное положение,

– объяснил глава государства.

Владимир Зеленский объяснил, будет ли в Украине военное положение: видео

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