Зеленский рассказал о том, как разные государства помогают Украине

Владимир Зеленский заявил, что на фоне угрозы вторжения России многие государства оказывают Украине финансовую помощь. По его словам, вопрос даже не в сумах, а в правильных сигналах.

Президент отметил, что это уже проговорено с лидерами цивилизованных стран. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных средств массовой информации, который состоялся в пятницу, 28 января.

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Глава государства рассказал, что Канада предложила 120 миллионов долларов, вскоре ответит Франция.

Соединенные Штаты, к ним обращение относительно в десятки раз больших денег – таким был запрос с нашей стороны. Я думаю, что мы получим поддержку. Мы имели разговор с Европейским Союзом, получим макрофинансовую помощь, договорились об 1,2 миллиарда долларов,

– сказал Владимир Зеленский.

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