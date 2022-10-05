Зеленский резко обратился к оккупантам и объяснил, почему они уже проиграли Украине

Президент Владимир Зеленский жестко обратился к оккупантам и заявил, что они уже проиграли. Ведь на 224-й день полномасштабной войны должны объяснять своим гражданам, для чего она нужна.

Об этом Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 5 октября, сообщает 24 канал. По его словам, очевидно, кто будет победителем.

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Зеленский жестко обратился к оккупантам

Президент заявил, что даже если оккупанты еще где-то в мире найдут какое-то другое оружие с таким же "естественным" для их "русского мира" названием, как иранские "Шахиды", которыми они пытаются бомбить такие украинские города, как, например, Белая Церковь, это все равно уже ничем не поможет.

Вы уже проиграли. Проиграли потому, что даже сейчас, на 224 день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа,

– заявил Зеленский.

По его словам, когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей земле, они сами все знают.

"Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ. Украинцы знают, за что воюют", – отметил глава государства.

Он добавил, что все большее число граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну.

"Очевидно, кто победит", – подытожил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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