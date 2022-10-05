Про це Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 5 жовтня, повідомляє 24 канал. За його словами, очевидно, хто буде переможцем.

До теми "Військові знають, що з ними робити": у чому головна небезпека іранських дронів-камікадзе

Зеленський жорстко звернувся до окупантів

Президент заявив, що окупантам вже нічого не допоможе. Навіть якщо вони ще десь у світі знайдуть якусь іншу зброю з такою ж "природною" для їхнього "русского міра" назвою, як іранські "Шахиди". Саме ними загарбники намагаються бомбити українські міста, зокрема Білу Церкву

Ви вже програли. Програли тому, що навіть зараз, на 224 день повномасштабної війни, вам доводиться пояснювати своєму суспільству, навіщо все це потрібно: ця війна, брехлива мобілізація і самознищення всіх перспектив вашого народу,

– заявив Зеленський.

За його словами, коли люди відчувають свою правоту і перебувають на власній землі, вони самі все знають.

"Їм не потрібні нав'язливі лекції з "альтернативної історії" та сеанси політінформації щодня – то на зустрічі з учителями, то на нараді про перебіг сезонних польових робіт. Українці знають, за що воюють", – зауважив глава держави.

Він додав, що дедалі більше громадян Росії усвідомлюють, що вони мають загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну.

"Очевидно, хто переможе", – підсумував Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Росія використала іранські дрони для атаки на Білу Церкву

Вночі 5 жовтня російські окупанти запустили іранські дрони-камікадзе на Білу Церкву, що на Київщині. Там зафіксували 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина, але, на щастя, її життю наразі нічого не загрожує.

Українські військові тієї ж ночі збили ще 6 іранських дронів на Півдні України.

Раніше в Пентагоні заявляли, що іранські дрони не дали Росії жодної переваги у боях.

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