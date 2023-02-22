Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина, – Зеленский резко ответил Берлускони

Владимир Зеленский во второй раз ответил на скандальное заявление бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Итальянский политик призвал Зеленского прекратить "атаковать" Донбасс.

Зеленский во время пресс-конференции с премьером Италии Джорджией Мэлони резко отреагировал на заявление Берлускони, пишет 24 Канал. Глава государства отметил, что дом Берлускони никогда не бомбили и друг бывшего премьера Италии Владимир Путин не отправлял в его страну танки.

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Зеленский посоветовал Берлускони приехать в Украину

"Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава Богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони через блекаут не просыпался в 3 ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два – три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", – сказал Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда этого не было и никто бы этого не прожил, потому что это просто большая трагедия". Кроме того, Зеленский считает, что Берлускони следует приехать в Украину, чтобы увидеть ужасы войны, после чего делать высказывания.

Чтобы до конца формировать свое мнение, мне кажется, надо сюда приехать и увидеть своими глазами происходящее. И если политик или не политик приедет увидит, что здесь произошло, какие кровавые следы оставила российская братская федерация, тогда мы на одном уровне будем общаться,

– подчеркнул Зеленский.

В российском МИДе цинично отреагировали на слова Зеленского

На высказывания Зеленского отреагировали в Кремле. Циническое и пропагандистское заявление распространила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Зеленский "незатейливо" сравнил свой режим с фашистским, когда упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что "его дом никогда не бомбили", – написала Захарова.

Что известно о скандале с Берлускони