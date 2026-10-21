Россия поддерживает трехстороннюю встречу команд, – заявил Зеленский после встречи Виткоффа и Путина

Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд Украины и США. Даты проведения этих переговоров пока неизвестны

Об этом 21 октября сообщил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Что известно о предстоящих переговорах?

Соответствующую обратную связь Киев получил по итогам поездки специального представителя президента США Стива Виткоффа в Россию.

Важно было, что сегодня была встреча Стива Уиткоффа с российской стороной. Мы получили фидбек, что Россия, как это поняли мы из брифа, Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд. Американская сторона предлагает это сделать как можно скорее, мы поддерживаем это. Я не знаю, какие будут окончательные даты этой встречи,

– сказал Зеленский журналистам.

Хотя точной даты переговоров нет, Зеленский надеется, что их проведение смогут запланировать на начало ноября. "Посмотрим, ведь не все от нас зависит", – подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что Киев полностью поддерживает предложения США и готов к обсуждению, в частности, прекращения огня, завершения войны, энергетического, и не только, перемирия и гуманитарного направления.

Посмотрим, как в этот раз будет. И потому главный концепт – это встретиться как можно раньше, начать работать и наработать мир, который нам нужен,

– резюмировал Зеленский.

К слову, Axios сообщило, что украинская и российская стороны согласились возобновить трехсторонние переговоры с участием США. Один из американских чиновников сообщил медиа, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили провести такую ​​встречу на техническом уровне.

"Это предложение вчера в Осло поддержали украинцы, а сегодня в Санкт-Петербурге – россияне", – отметил чиновник.