Зеленский убежден, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

Президент Владимир Зеленский заявил, что не отменял выборов в Украине. Единственная причина этому - военное положение.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Fox News. По его словам, сейчас он имеет наибольшую поддержку среди населения.

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Сейчас я имею наибольшую поддержку в обществе. Поэтому если мы проведем выборы сейчас, то люди выберут меня. Поэтому не надо говорить, что я пытаюсь удержаться у власти. Я бы выиграл выборы, если бы они состоялись,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что перенос выборов является законным и эта норма установлена не им.

"Закон говорит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это не какой-то закон, принятый при мне. Он был с самого начала", – сказал президент.

Дискуссии относительно выборов

Ранее, Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов. Впрочем, большинство украинцев считают голосование "опасным" и "бессмысленным" во время полномасштабного вторжения.

В Офисе Президента заявили, что президентские выборы в Украине могут состояться при условии выполнения 4 пунктов: выборы должны быть признаны миром как демократические; чтобы каждый из украинских защитников, которые сейчас воюют, смог проголосовать; чтобы каждый, кто временно выехал, смог выразить свое мнение.

Одно из условий – финансирования выборов, ведь глава государства "не собирается использовать деньги страны, которых не хватает для оружия, для поддержания экономики, уплаты пенсий или социальной сферы – на выборы".

В конце концов, украинские парламентарии подписали совместный меморандум относительно выборов в нашем государстве и согласились провести их только после завершения военного положения.

. Президентские выборы в Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы состоятся сразу после завершения военного положения.