Мы не примем никаких двусторонних мирных переговоров без участия Украины, – Зеленский

Переговоры о мирном урегулировании войны не могут происходить без Украины. Если будут происходить двусторонние встречи об Украине без Украины, то они не будут приниматься.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Зеленский высказался о переговорах об Украине

Зеленский отметил, что самое главное в вопросе мирных переговоров по окончанию войны является то, чтобы все не шло по плану российского диктатора Владимира Путина. Президент Украины отметил, что в Кремле пытаются сделать все, чтобы переговоры были двусторонними – с США.

Мы не сможем акцептировать, как независимая страна, любые договоренности без нас. Это я также доношу до наших партнеров. Любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что хочет выйти из переговоров с победой для людей. Зеленский объяснил, что говорится именно об устойчивом мире для украинцев.

К слову, Владимир Зеленский сообщил детали разговора с президентом США Дональдом Трампом. Во время телефонных переговоров, лидеры обсудили возможности достижения мира, сотрудничество на уровне команд, технологические возможности и новое соглашение по безопасности и экономического взаимодействия.