 Результат нужен быстрее: Зеленский сделал важное заявление о ракетной программе Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил важные детали ракетной программы Украины. Благодаря программе будет расширена боевая реализация непосредственно на фронте, а также для ударов по военным объектам на территории России.

Детали сообщил президент в вечернем обращении 8 октября, информирует 24 Канла. По его словам, тему ракетной программы и производства оружия обсуждали сегодня во время Ставки.

Смотрите также Получит ли Зеленский Нобелевскую премию мира и почему от нее хотят отказаться в 2024 году

Приоритеты потребностей армии

"Среди определенных ключевых направлений – дроны для нашей армии, и это должно быть такое снабжение, что не только увеличивается в объемах, но также эволюционирует, развивается согласно потребностям на войне", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что производство должно оперативно адаптироваться под нужды фронта и под новые возможности применения имеющегося у нас оружия.

Следующее фундаментальное направление – РЭБ. В то же время, президент отметил, что в этом вопросе украинские предприниматели уже существенно помогают стране.

Ракетная программа Украины

В конце концов, Владимир Зеленский отдельно подчеркнул важность реализации ракетной программы

Отдельный упор – наша государственная ракетная программа, и по всем ее элементам, и по всем ракетным достижениям Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России,

– отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, результат нужен быстрее, поэтому "все соответствующие задачи сейчас на выполнении".

Справочно. 8 октября состоялась Ставка по обеспечению Сил обороны оружием и военной техникой. В частности, на ней был заслушан доклад главнокомандующего Александра Сырского на которой он рассказал о насущных потребностях армии до конца текущего года.

Ранее министр обороны Рустем Умеров анонсировал много новостей о большой ракетной программе Украины. В частности, информации о разработке украинских баллистических ракет.